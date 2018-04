Zoon verrast moeder nadat ze elkaar halfjaar niet meer hebben gezien: “Beste gevoel ooit”

De Lenox School in New York kwam woensdag samen om de student van de maand in de bloemetjes te zetten. Of dat was althans wat leerkracht Regina Benzing dacht. Want toen ze de lijst van leerlingen aan het overlopen was, las ze plots de naam van haar zoon voor. Vreemd, want Eric zit al meer dan een halfjaar in het buitenland voor zijn werk. Of niet?

Al sinds september vorig jaar is Eric Benzing op missie in Duitsland met de U.S. Air Force en sindsdien heeft hij, buiten zijn collega’s, niemand meer gezien. Het was dan ook een ongelofelijke verrassing voor zijn mama Regina toen Eric plots naar voren stapte toen zij zijn naam afriep. “Ik had knikkende knieën toen ik hem zag”, zei Regina achteraf. “Dat ik mijn zoon terug in mijn armen kan nemen, is het beste gevoel dat er bestaat.”

Haar geluk zal echter van korte duur zijn want Eric moet binnen twintig dagen alweer naar Duitsland.