Tot twee uur aanschuiven op E313 na reeks kleine incidenten

Antwerpen -

Op de E313 richting Antwerpen is het donderdag een bijzonder moeizame avondspits door een reeks kleine incidenten. Op een bepaald moment was het tot twee uur aanschuiven. Ook op de Antwerpse ring zelf is het opvallend druk, volgens het Vlaams Verkeerscentrum omdat heel wat mensen allicht vroeger gestopt zijn met werken om van het mooie weer te kunnen genieten.