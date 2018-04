Opvallend: Lukaku tekent in het gezelschap van zijn mama contract bij Amerikaanse superster

Romelu Lukaku laat zich in de Verenigde Staten voortaan vertegenwoordigen door Roc Nations Sport, het managementbureau van de Amerikaanse superster Jay-Z, tevens bekend als de echtgenoot van Beyoncé. Het nieuws werd door de voetballer zelf bekendgemaakt via twitter.

Het nieuws hing alle lang tijd in de lucht. De spits van de Rode Duivels was begin maart al naar New York afgereisd om de deal met Roc Nations Sports af te ronden. De definitieve handtekening werd eerder deze week geplaatst, in het bijzijn van moeder Adolphine. De spits gaf gisteren zelf al een kleine hint toen hij na het doelpunt dat hij scoorde tegen Bournemouth met zijn handen een diamant vormde, het symbool van Roc Nations Sports.

Voor alle duidelijkheid: Lukaku laat zich in Europa nog altijd vertegenwoordigen door Mino Raiola, een Nederlandse Italiaan die het als voormalig pizzabakker schopte tot manager van enkele vooraanstaande voetballers, waaronder Lukaku. De deal met Roc Nations Sports gaat louter over zijn commerciële belangen aan de andere kant van de plas. Lukaku is de eerste speler uit de Premier League in de portefeuille van Jay-Z. De rapper vertegenwoordigt vooral atleten uit de NBA, MBL en NFL. Om tot zijn ‘stal’ te worden toegelaten, volstaat het niet alleen om sportief top te zijn. Een voorliefde voor rapmuziek en de bijhorende levensstijl is eveneens een vereiste. Daaraan voldoet Lukaku ruimschoots.

