Koning Albert blijft nog nacht in het ziekenhuis

Brussel -

Koning Albert II (83) zal de nacht in het Brusselse Universitair Ziekenhuis Saint-Luc doorbrengen, nadat hij donderdag onderzoeken onderging in verband met zijn aortaklepstenose. “Wij hopen tegen morgen meer informatie te hebben over wat er zal gebeuren”, stelt paleiswoordvoerder Patrick Renault, die benadrukt dat de onderzoeken goed verlopen zijn.