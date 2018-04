Jongeman van de baan gemaaid: “Ik zag hoe de bestuurder stopte, rondkeek en dan gewoon wegreed”

Tielt - Een jongeman (16) is gisterenavond van de baan gemaaid tijdens een fietstocht. “Ik had die fiets amper 24 uur”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Het ongeval deed zich voor in het West-Vlaamse Aarsele (Tielt). “Toen ik terug bij bewustzijn kwam, zag ik die witte bestelwagen en de bestuurder. Hij is gewoon ingestapt en weggereden.”

Elinio De Neve was net vertrokken met zijn nieuwe fiets, “ik had hem nog geen 24 uur”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Met zijn zuurverdiende spaarcentjes had hij een tweedehands carbonfiets gekocht. In de Haantjesstraat ging het mis. “Op een bepaald moment hoorde ik een bestelwagen aankomen”, vertelt de jonge veldrijder. “En dan ben ik aangereden geweest.”

Elinio kwam in de berm term terecht en verloor even het bewustzijn. “Toen ik terug bij bewustzijn kwam, ben ik rechtgestaan en vierhonderd meter verder zag ik een witte bestelwagen. Vervolgens is de bestuurder terug ingestapt en weggereden.”

Kneuzingen en schaafwonden

In het ziekenhuis bleek dat Elinio enkele kneuzingen en schaafwonden had opgelopen. Hij zou ook verschillende kleine bloedingen in zijn hoofd hebben. Intussen heeft de jongeman de intensieve zorgen mogen verlaten en herstelt hij in een gewone kamer. Gelukkig droeg hij een helm.

De vader van Elinio is bijzonder kwaad op de bestuurder. “Elk van ons kan een ongeval overkomen en daar is nooit kwaad opzet mee gemoeid. Maar neem dan je verantwoordelijkheid: stop en ontferm je over het slachtoffer, bel de hulpdiensten, noem maar op. Wegrijden, is laf”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. De vader van Elinio hoopt dat de bestuurder zich alsnog meldt bij de politie.

De zuurverdiende fiets van Elinio zou er niet al te erg aan toe zijn, zolang er geen barstjes in het frame zitten, is hij zeker nog bruikbaar.