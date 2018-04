Geen crimineel onderzoek naar dood Prince

Justitieambtenaar Mark Metz heeft zopas bekendgemaakt dat er geen crimineel onderzoek komt naar de dood van rockartiest Prince. “De zanger is overleden aan een overdosis neppillen met daarin een sterke pijnstiller.”

“We zijn er niet achter gekomen hoe Prince aan die neppillen geraakte. Daarom komt er gaan onderzoek”, zei Metz nog.

Overmorgen is het twee jaar geleden dat Prince overleed in zijn huis in Chanhassen. Prince is op 21 april 2016 dood ­teruggevonden in de lift van zijn huis. Volgens zijn entourage was hij al ­wekenlang ziek. Een dag voor zijn dood werd Prince nog naar een ziekenhuis gebracht, maar de dokter stuurde de zanger naar huis. Later die avond zagen mensen uit de buurt een nerveuze, frêle Prince in een apotheek om medicijnen vragen. Hij werd amper 57.

Prince zal voor altijd herinnerd blijven als dé artiest van het einde van 20ste eeuw. Lang voor die afliep had hij al de single “1999” uitgebracht. Ook daarop haalde hij zijn handelsmerk boven: moeiteloos omschakelen van bariton naar falset. Soul, funk en blanke rock ­assembleren, Prince deed dat.

Maar wat hij deed, was altijd een beetje controversieel. Zijn belangrijkste plaat heette “Controversy”. Hij ging maatschappelijke thema’s niet uit de weg. Had het over seks én ­religie en homofilie. Maar ook over aids. Luister maar naar het begin van “Sign o’ the times”. Prince zingt: “A big big disease with a little name”.

Na zijn dood was er sprake van een “vault” een kluis waarin Prince nog meer dan tien nooit uitgebrachte elpees had liggen. Voorlopig is er nog niets uit de kluis gekomen.