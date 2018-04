3.510 euro bruto: zoveel bedraagt het gemiddelde loon van de Vlaamse bediende

Een Vlaamse bediende verdient gemiddeld 3.510 euro bruto. Dat blijkt uit het nieuwe salariskompas van Vacature.com en de KU Leuven. Het loon van de meeste bedienden ligt echter een pak lager. Het mediaanloon bedraagt namelijk 3.100 euro.

Geld is doorgaans een lastig onderwerp op de werkvloer. Niemand die open en bloot meedeelt hoeveel hij of zij verdient, maar dankzij het salariskompas van Vacature.com en de KU Leuven kan je nakijken hoe jouw loon zich verhoudt tot dat van anderen.

Vacature vroeg bijna 50.000 Vlaamse en Brusselse bedienden hoeveel ze bruto verdienen. Uit die bevraging blijkt dat het mediaanloon 3.100 bedraagt. Dat wil zeggen dat de helft van alle bedienden minder en de andere helft meer verdient. Toch ligt volgens het kompas het gemiddelde loon (3.510) hoger. Dat is te wijten aan enkele hoge uitschieters die het gemiddelde omhoog drijven. Zo verdient 10 procent van de bedienden meer dan 5.350 euro bruto per maand en 5 procent verdient meer dan 6.500 euro per maand.

Die groep grootverdieners bestaat onder meer uit juristen, onderzoekers en managers. Andere sectoren waar danig wat centen te rapen vallen zijn de chemische en de farmaceutische industrie met een gemiddelde van 4.436 euro bruto. Andere sectoren waar je goed kan boeren zijn ‘energie en milieu’ (4.015 euro), de banken- en verzekeringssector (3.831 euro) en de technologische en/of elektronica-industrie (3.811 euro).

Doorgaans de laagste lonen zijn te vinden in de sectoren rond ‘toerisme, sport en recreatie’ met een gemiddelde van 2877 euro bruto. 10 procent van alle bedienden heeft op het einde van de maand minder dan 2.085 euro bruto. Daarbij zitten vooral administratieve bedienden, communicatiemedewerkers, creatieve beroepen en horecapersoneel.

In 1998, bij het eerste Salariskompas, bedroeg het mediaanloon nog 100.000 frank of omgerekend ongeveer 2.500 euro. Ook in 2008 was dat, mede als gevolg van de kredietcrisis, 2.500 euro. Sindsdien gingen de inkomens de hoogte in. Tegenover tien jaar geleden verdient een bediende nu 600 euro of 24 procent meer.

Verdien jij genoeg? En wil je weten hoe jouw loon zich verhoudt tot dat van anderen? Via deze link kan je dat berekenen.