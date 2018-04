Verhuist Thomas Meunier binnenkort naar Italië?

Speelt Thomas Meunier volgend seizoen op Italiaanse bodem? Volgens Rai Sport heeft Juventus gevraagd naar de voorwaarden van de Rode Duivel bij zijn huidige club PSG en was het antwoord van de Parijse club alvast bemoedigend.

De Italiaanse topclub is voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe rechtsback omdat Stephan Lichtsteiner de club zo goed als zeker na dit seizoen zal verlaten. Rai Sport weet dat ze voor een vervanger vooral kijken naar Rode Duivel Thomas Meunier.

Onze landgenoot is bij PSG meer invaller dan basisspeler en bovendien moeten de Parijzenaren spelers verkopen om na de recordtransfers van Neymar en - pas in juli - Mbappé te kunnen voldoen aan de Financial Fair Play. Juventus nam al contact op met de Franse landskampioen. De Italianen zouden al navraag hebben gedaan naar Meunier en het Franse antwoord zou volgens Rai “bemoedigend” zijn.