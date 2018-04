Denen denken dat ze Hitlers duikboot vol met goud hebben gevonden

De fameuze U-3523 zou zijn gevonden. Dat is de Duitse duikboot waarmee hooggeplaatste Duisters na de Tweede Wereldoorlog wilden wegvluchten. Deense onderzoekers zeggen dat ze het wrak vonden. “Mogelijk zit het vol goud.”

Afgelopen weekend maakte het Deense Museum van Zeeoorlogen bekend dat het een zeldzame Duitse onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog voor de Deense Noordzee-kust had gevonden. Het ging om een U-boot die op het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa door een Brits gevechtsvliegtuig werd gekelderd.

Er werd nog bij verteld dat er geen plannen waren om het wrak te bergen omdat het zo moeilijk bereikbaar is.

Lang onder blijven

Nu klinkt het anders. Er is een zeer sterk vermoeden dat dit de duikboot is waarmee hooggeplaatste Duitsers op het einde van de Tweede Wereldoorlog trachtten weg te vluchten. Er zouden dan zelfs goudstaven zijn ingeladen om op het vluchtadres mensen te kunnen omkopen.

Het type duikboot dat is gevonden, is een XXI-onderzeeër. Een nieuw type dat op het einde van de oorlog in gebruik werd genomen. Het had als belangrijkste kwaliteit dat de boot zeer lang onderwater kon blijven.

Er leeft een hardnekkig gerucht dat op het einde van de oorlog, toen duidelijk werd dat de Nazi’s zouden verliezen, een groep vooraanstaande Duitse ondernemers en intellectuelen wilden vluchten. Het plan was om naar Zuid-Amerika te gaan. Dat dat hun plan was, hebben SS’ers later aan de Amerikaanse inlichtingendienst verteld. Het nieuwe type duikboten kan zo’n transatlantische overtocht wel aan.

Gert Normann Andersen, directeur van het Deense museum, gelooft deze theorie. “Het is geweten dat een Britse B24-bommenwerper helemaal op het einde van de oorlog - eigenlijk was hij al gedaan - een van die nieuwe Duitse onderzeeërs heeft gebombardeerd. Maar het wrak is nooit teruggevonden. En dat voedde de theorie dat de Duitsers toch waren kunnen ontkomen.”

Naar Noorwegen

Het enige rare aan het verhaal is: het wrak dat werd gevonden ligt niet op de kortste weg naar Zuid-Amerika, naar waar Duitsers wilden vluchten. Het wrak dat gevonden is, leek eerder op weg naar Noorwegen. “Maar de vindplaats is wel die waar de Britten 72 jaar geleden bombardeerden”, zegt Gert Normann Andersen en zij beweerden te weten dat de onderzeeër vol zat met Duitsers die met de zegen en het goud van Hitler op we vlucht waren.