Ex die beschuldigd wordt van moord op jonge Vlaming met zoutzuur, draait rollen om in rechtbank: “Mark heeft zijn eigen doodsvonnis getekend”

De 29-jarige Mark Van Dongen uit Hamont-Achel overleed in januari 2017 nadat zijn ex-vriendin ruim een jaar eerder zoutzuur over hem heen goot. De man raakte zodanig verwond dat hij euthanasie aanvroeg. Nu heeft de verdediging van de ex-vriendin op haar proces een heel ander verhaal gebracht dan tot nu bekend was. In die versie van de feiten zou het zoutzuur eigenlijk voor haar klaargezet zijn door Mark.

De verwondingen van Mark Van Dongen waren “grotesk en afschuwelijk”, zo liet de openbare aanklager weten in de rechtbank. “Hij verloor het zicht in zijn linkeroog en een groot deel van dat in zijn rechteroog. Hij verloor zijn linkeronderbeen, dat moest geamputeerd worden. Hij was veroordeeld tot zijn ziekenhuisbed, lange tijd niet in staat iets anders te bewegen dan zijn tong.”

Langzaam maar zeker kreeg Mark zijn spraak terug, maar vijftien maanden na de aanval vroeg hij euthanasie aan wegens ondraaglijk lijden. Een verzoek dat ingewilligd werd. Mark overleed in januari 2017 in het ziekenhuis van Overpelt.

Tot nu werd er steeds van uitgegaan dat de ex-vriendin van Van Dongen, Berlinah Wallace, het zoutzuur met voorbedachten rade over Van Dongen uitgoot. Haar verdediging kwam nu op de proppen met een ander verhaal, waaruit moest blijken dat Van Dongen het zoutzuur net had klaargezet voor Berlinah.

“Het kritieke punt in deze zaak is of ze wist wat er in dat glas zat toen ze het over haar vriend uitgoot”, sprak de advocaat van Berlinah op haar proces. “Zij dacht dat het water was omdat haar vriend dat elke avond voor haar klaarzette zodat zij er haar medicatie mee kon nemen. Op die bewuste avond vond ze dat hij haar wel erg aanmoedigde om haar water op te dringen. Mark Van Dongen had geen water in het glas gedaan waarmee ze haar pillen zou nemen, maar zoutzuur”, zo ging de man verder.

“In de donkere tijden waar hun relatie door ging, had Mark haar al gesuggereerd dat ze haar depressie kon behandelen door zoutzuur te nemen. Hij wilde haar laten lijden, niet hemzelf. Als dat klopt, dan is zijn plan verschrikkelijk fout gegaan”, zo liet de verdediging van Berlinah nog optekenen.

LEES OOK. Mark (29) overleed na aanval met zoutzuur door vriendin. Was dit haar motief?