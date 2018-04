Meisje kan net op tijd ontsnappen aan bende met honkbalknuppels, althans voor even

Een 15-jarig meisje uit het Britse Tipton werd eerder dit jaar achtervolgd door een bende met honkbalknuppels. Op bewakingsbeelden is te zien hoe ze op een bepaald moment weet te ontsnappen aan de gangsters door over een muurtje te springen. Niet veel later vonden ze haar echter toch. Het meisje werd afgevoerd naar het ziekenhuis met serieuze verwondingen.