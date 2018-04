Wie heeft de kerkuil van Zoë gezien?

Lendelede - Een gezin uit Lendelede is op zoek naar zijn kerkuil Tyto. De roofvogel van nog geen jaar oud vloog woensdagavond omstreeks 21 uur weg in de Harelbeeksestraat in Lendelede, toen zijn baasje Mark De Blaaij ermee aan het trainen was. “Tyto zat net op mijn handschoen toen er plots een knal weerklonk door een bal. Hij is geschrokken en met de riem aan zijn poot weggevlogen.”

De uil verdween over een weiland. Mark riep op de kerkuil en normaal komt hij dan terug, maar een andere roofvogel gooide roet in het eten. “Ik zag hoe een grotere roofvogel hem aanviel”, zegt Mark. Tyto kon wel ontkomen. Het gezin hoopt via Facebook de uil terug te vinden. Ook dochtertje Zoë had een band met het dier. Het is de eerste kerkuil voor het gezin. Marc begon hem in december te trainen. “Het probleem is dat hij pas ‘s avonds actief wordt. Overdag zal hij moeilijk te vinden zijn. Wellicht heeft hij zich ergens in de buurt genesteld”, zegt Marc. Wie het dier ergens ziet, kan contact opnemen met Evelien Debo via Facebook.