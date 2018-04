Hij keek elke avond naar de sterren, tot de politie in zijn tuin stond en hem vertelde dat hij 20 jaar cel riskeert: “Ik beoefende gewoon mijn hobby”

Hij riskeert twintig jaar cel, de 66-jarige amateurastronoom L.C. uit Limburg. Omdat hij in zijn zoektocht naar unieke sterren per ongeluk met zijn laserpen een straaljager in het vizier nam. “Levensgevaarlijk”, zegt sterrenkundige Philippe Mollet. “Er moet een erkend brevet komen voor sterrenwijzers. En een verbod op het gebruik van laserpennen voor de andere amateurs.”