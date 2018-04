Onze Anderlecht-watcher verklaart waarom RSCA niet echt kan rekenen op Lazar Markovic: “Geniaal, maar o zo broos”

Twee matchen in de basis en hij is alweer geblesseerd. Lazar Markovic (24) bewees tegen Club Brugge nochtans dat hij Anderlecht kon inspireren, maar daarna miste hij Standard door een adductorenblessure. Hoe technisch onderlegd hij ook is, op zo’n huurling kun je moeilijk rekenen. In Servië vragen ze zich af of Markovic ooit nog verlost raakt van al die kwaaltjes.