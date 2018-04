Niets kon het diamanten huwelijk van Roger (87) en Vera (83) kapot krijgen. Of dat dachten ze toch

Kontich -

Bijna zestig jaar deelden ze liefde en leed, maar nu ze de tachtig jaar voorbij zijn leven Roger en Vera noodgedwongen gescheiden van elkaar. “Ik zoek haar ’s nachts in bed, maar ik vind haar niet”, zegt Roger. “We zijn zo met elkaar verstrengeld, maar nu zijn we uit elkaar getrokken. Onmenselijk is het.”