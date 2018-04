Belgische zakenman verdronken op vakantie in Brazilië

Brussel / Brugge - De bekende West-Vlaamse zakenman René Vercruysse (62), eigenaar van vastgoedkantoor Immo Acasa in Brugge, is dinsdag in het Braziliaanse Rio de Janeiro de verdrinkingsdood gestorven. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen.

Vercruysse was samen met zijn dochter op vakantie in het Zuid-Amerikaanse land, en verdronk op de laatste dag van hun vakantie tijdens een zwempartij. Hij kwam in een onverwacht sterke stroming terecht en verloor de strijd tegen het water en de golven.

René Vercruysse runde jarenlang, samen met zijn broer Gaby, Tricots Vem N.V., een bekend en succesvol textielbedrijf in Brugge. Enkele jaren geleden nam hij het vastgoedkantoor Immo Acasa over.

De uitvaartplechtigheid van de zakenman zal eind volgende week plaatsvinden in de Sint-Walburgakerk in Brugge.