En dan werd dit doelpunt van Ruud Vormer nog afgekeurd. Terecht? Oordeel zelf

Club Brugge walste over Charleroi. Bij de rust stond het reeds 3-0 en dan werd een doelpunt van Ruud Vormer net voor de rust nog afgekeurd. Niemand leken te weten waarom maar een duwfout van Nakamba bleek voor de videoref te volstaan om het doelpunt af te keuren.

Het vreemde was dat de fout werd begaan nog op de eigen helft van Club. Nakamba won het luchtduel waarbij hij een beetje leunde op de rug van zijn tegenstander. Scheidsrechter Lardot en een paar tellen later had Ruud Vormer de bal al voorbij Mandanda gelegd. Vreugde alom bij de Brugse kapitein maar dat bleek een beetje voorbarig. Terwijl het ganse stadion de vierde treffer vierde, kreeg Lardot van zijn videoref te horen dat er wel degelijk een duwfout was begaan. Lardot volgde het advies en keurde de treffer af. Terecht? Oordeelt u vooral zelf.