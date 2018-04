Kleinste Pairi Daiza-olifant durft eerst niet in bad… maar wil er dan niet meer uit

Groot moment voor Ta Wan, de kleinste olifant van Pairi Daiza. Op de gezegende leeftijd van acht maanden mocht hij deze week voor het eerst in bad. Ideaal moment zou je denken, met zo’n vroege hittegolf. Maar Ta Wan had er niet bijster veel zin in. Zelfs niet toen zijn nichtje Nang Faa (2 jaar) hem bij de slurf nam en in het bad begeleidde. Ta Wan spurtte een paar keer weg als een bange haas, bevangen door watervrees.

Gisteren lukte het dan toch. Na lang aandringen van Nang Faa – inclusief licht dwingende porren tegen het achterwerk – sprong Ta Wan uiteindelijk in het water. “Eenmaal hij erin zat, had hij de smaak volledig te pakken”, zegt woordvoerster Aleksandra Vidanovski. “We kregen hem er zelfs niet meer uit.” Komt goed uit voor het dierenpark, dat net dit jaar extra momenten en platformen voorziet, vanwaar het publiek de olifantenfamilie kan zien zwemmen en spelen.