Jim Bridenstine nieuwe administrateur-generaal van ruimtevaartbureau NASA

Brussel - De Amerikaanse Senaat heeft donderdag zeer nipt ingestemd met de benoeming van Jim Bridenstine tot nieuwe administrateur-generaal van het ruimtevaartbureau NASA. Dit zit na acht maanden weer met een echte leiding.

Volgens het NBC News waren er vijftig stemmen voor en 49 tegen. De Democraten stemden in blok tegen.

Bridenstine wordt het dertiende hoofd van de NASA en volgt daarmee het waarnemend hoofd Robert Lightfoot op.

Als Republikein zetelde hij tot voor de stemming voor de staat Oklahoma in het Huis van Afgevaardigden. Bridenstine was lid van de commissie voor de strijdkrachten en de commissie voor Wetenschappen, Ruimtevaart en Technologie. De politicus spitste zich heel erg toe op het ruimtevaartbeleid, luidt het. De Democraten zeggen daarentegen dat hij te weinig ervaring heeft.

Hij is zodoende het eerste lid van het Congres dat het Amerikaanse ruimtevaartbureau leidt. President Donald Trump had hem op 1 september in de functie voorgedragen.

Onder de de Democratische president Barack Obama was Charles Bolden hoofd van de NASA. Daarvoor is hij als beroepsastronaut gezagvoerder geweest over Dirk Frimout, toen die in 1992 aan boord van het ruimteveer Atlantis de eerste Belg in de ruimte werd. Bolden stapte begin 2017 op.