Drie stallen gaan in vlammen op: boer kan 100 varkens redden, meer dan 1.000 biggetjes komen om in brand

Jabbeke - Op een varkensbedrijf in Zerkegem woedde gisteravond een zware brand. Het vuur ontstond in een varkensstal en zette die al snel in lichterlaaie. Zo’n 200 zeugen en 1.000 biggen zouden in de brand gebleven zijn.

De hulpdiensten snelden gisteravond massaal naar de Barletegemweg in Zerkegem (Jabbeke). Daar ontstond omstreeks 20.30 uur een zeer hevige brand. Vermoedelijk vatte een van de ventilatoren vuur. Dat verspreidde zich razendsnel naar drie varkensstallen van het bedrijf. De rookpluim was gisteravond van kilometers ver te zien. De brandweer had het dan ook niet onder de markt om het vuur onder controle te krijgen. Volgens verschillende getuigen waren er tijdens de bluswerken ook meerdere ontploffingen te horen.

Nu al staat vast dat de schade groot zal zijn. Het bedrijf heeft verschillende varkensstallen en stalt daarin duizenden varkens. De brand trof drie varkensstallen in totaal. Die stonden allemaal in lichterlaaie. “De eigenaar kreeg omstreeks 20.30 uur een melding dat de stroom was uitgevallen”, zegt burgemeester Daniël Vanhessche. “Hij kwam ter plaatse en kreeg onderweg al melding van de buren dat er veel rook te zien was.”

Foto: aft

Gekrijs

De varkenshouder merkte onmiddellijk dat het ernstig was. Hij begon dan ook direct zo veel mogelijk varkens te evacueren. Hij slaagde erin om honderd dieren uit de stallen te krijgen. “Maar er zitten nog 1.000 biggen en 200 zeugen in die stallen”, aldus de burgemeester. “Het is nog niet duidelijk of die de brand nog zullen overleven. Wellicht kwam alle hulp voor die dieren helaas te laat.” Volgens getuigen ging het gekrijs van de arme dieren door merg en been.

Accidenteel

Volgens de eerste vaststelling ontstond de brand accidenteel. Vermoedelijk ligt een kortsluiting in een ventilator aan de oorzaak van de brand. “Het is de laatste dagen wel heel warm geweest dus die hebben overuren gedraaid”, aldus de burgemeester. Maar wellicht zal er nog een branddeskundige aangesteld worden om de precieze oorzaak na te gaan.

De brand zelf lokte gisteravond ook heel wat kijklustigen. Heel wat mensen merkten de rookpluim - die naar verluidt tot in Damme te zien was - op en kwamen kijken naar wat er gaande was. De politie stelde een perimeter in om kijklustigen op afstand te houden.