Waarom we vooral in de bebouwde kom te snel rijden en geflitst worden

Smile, u bent erbij. Tijdens de flitsmarathon reed 2,53 procent van de gecontroleerde voertuigen te snel. Vooral in de bebouwde kom, zo blijkt uit een rondvraag bij lokale politiezones. “Zolang er marges zijn op de toegelaten snelheid, heb je bestuurders die zich daar niet aan houden”, zegt verkeersexpert Johan De Mol.

Is de mentaliteit van de Belgen in het verkeer eindelijk gewijzigd? Dat vraagt de federale politie zich hoopvol af nu de resultaten van de flitsmarathon bekend zijn. Samen met 138 lokale politiezones controleerde ze afgelopen woensdag de snelheid van 1.390.425 voertuigen. Slechts 2,53 procent van de bestuurders reed te snel.

“Er valt ongetwijfeld nog een lange weg af te leggen om hardleerse snelheidsduivels meer verantwoordelijkheid bij te brengen”, klinkt het bij de federale politie. “Maar over de laatste resultaten mogen we toch enigszins optimistisch zijn.”

Foto: BELGA

Tijdens de editie in oktober vorig jaar reed nog 2,82 procent te snel. Toen namen wel maar 151 lokale politiezones deel.

Uit een rondvraag van onze krantblijkt het met die mentaliteitswijziging nogal mee te vallen. In Knokke reed 15 procent te snel. Politiezones TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke) en Aarschot slingerden elk meer dan 18 procent van de bestuurders op de bon. De politiezone rond Kortrijk telde bijna 11 procent snelheidsduivels. Meerdere politiezones meldden ook dat de meeste overtredingen binnen de bebouwde kom (50 kilometer per uur) werden begaan.

Dat verbaast verkeersexpert Johan De Mol (UGent) niet. “Zolang we marges op de toegestane snelheid toelaten, zullen bestuurders zich er niet aan houden. Nu is de limiet bijvoorbeeld 50 kilometer per uur, maar ­eigenlijk mag je tot 56 gaan. Vlamingen hebben die speling ingebouwd in hun rijgedrag en niet alle wagens geven de snelheid correct weer.”

Verkeersspecialist Willy Miermans (UHasselt) deelt die mening: “De snelheidslimiet is niet de limiet. Ik pleit er nog altijd voor om strenger te zijn.”

Minder materiaal

Bovendien ziet Miermans nog andere redenen. “Snel- en gewestwegen worden beter gecontroleerd”, aldus Miermans. “De wegpolitie zet daar al jarenlang extra camera’s. Binnen de bebouwde kom wordt traditioneel minder geflitst. De lokale politie moet het vaak met minder materiaal doen én dat verplaatsen.”

En de moderne, stille wagens doen ook geen goed aan snelheidsbeperkingen. “50 kilometer per uur lijkt niets in die wagens.”