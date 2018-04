Halve finale Turkse beker stilgelegd nadat coach getroffen wordt door projectielen

De halve finale tussen Fenerbahçe en Besiktas is in de tweede helft gestaakt vanwege ongeregeldheden. Bezoekend trainer Senol Günes werd getroffen door een projectiel en had verzorging nodig. Daarop besloot de ref om de partij stil te leggen.

Scheidsrechter Mete Kalkavan besloot het duel te stoppen na een opstootje waarbij Besiktas-trainer Senol Günes werd bekogeld met een voorwerp. De bezoekende coach raakte gewond aan zijn hoofd en had verzorging nodig.

Op dat moment stond het nog 0-0 in Istanbul. De sfeer was al gespannen na een rode kaart voor Besiktas-verdediger Pepe na een veel te late tackle. Bovendien werd een doelpunt van Ryan Babel, die in de basis stond bij de bezoekers, afgekeurd.

İşte Şenol Güneş başına madde isabet ettiği an ve sonrasında yaşananlar... pic.twitter.com/hkKNs78LDl — Fotomaç (@fotomac) April 19, 2018

Het is niet duidelijk hoe het nu verder gaat. De heenwedstrijd was in een 2-2 gelijkspel geëindigd. De winnaar van de derby speelt in de finale tegen Akhisarspor, dat woensdag Galatasaray uitschakelde.