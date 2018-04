Chelsea boekt moeizame zege, Hazard krijgt anonieme invallersrol

Chelsea is donderdag op de 31e speeldag van de Engelse Premier League met 1-2 gaan winnen op het veld van Burnley. Het werd geen makkelijke verplaatsing voor de Londenaars.

Na 20 minuten spelen bracht Burnley-verdediger Kevin Long de tegenstander op voorsprong via een owngoal. Ashley Barnes maakte echter in de 64e minuut gelijk voor Burnley. De Engelsman klopte Thibaut Courtois met een botsende kanonskogel vanuit de tweede lijn. Vijf minuten later bracht Victor Moses Chelsea opnieuw op voorsprong. In de 74e minuut stuurde Antonio Conte Eden Hazard op het veld. De Rode Duivel had met het oog op de finale van de FA-cup (zondag tegen Tottenham) rust gekregen van zijn coach. Steven Defour speelde niet voor Burnley. De middenvelder revalideert nog steeds van een knieblessure.

In het klassement neemt Chelsea (63 punten) de vijfde plaats in. The Blues hebben vijf punten minder dan Tottenham, dat momenteel het laatste Champions League-ticket in handen heeft. Burnley is zevende met 52 punten.