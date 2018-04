Kwart van jongeren in noodsituatie krijgt niet gepaste hulp

De jeugdhulp kraakt sowieso al onder plaatsgebrek. Nu blijkt dat ook de ­crisishulp, bedoeld voor dringende nood, niet naar behoren werkt. Dat besluit het Rekenhof na een doorlichting van de crisismeldpunten. Eén op de vier jongeren die daar met een dringende nood aanklopt, krijgt niet de juiste hulp. Een blamage voor bevoegd minister Vandeurzen (CD&V). Coalitiepartner N-VA wil dat hij dringend extra ­investeert.

Een halfjaar geleden nog werd een meisje van amper elf jaar opgenomen in de volwassenenpsychiatrie. Eerder raakte bekend dat vorig jaar 29 jongeren in Antwerpen in een politiecel moesten overnachten, ook al hadden zij niks mispeuterd. Schrijnende situaties die veroorzaakt worden door een even schrijnend plaatsgebrek in de jeugdhulp.

Nochtans is er, in geval van acute nood, een manier om de lange wachtlijsten te omzeilen: de zes crisismeldpunten. Die zijn 24 uur op 24 beschikbaar voor politie of andere hulpverleners die geconfronteerd worden met een jongere met gedrag­sproblemen, in een onveilige situatie thuis, met zelfmoordneigingen...

Lorin ParysVlaams Parlementslid N-VA: “We zitten nu met een acute crisis in de crisishulp.” Foto: Photo News

Vooral in Vlaams-Brabant

Tot daar de theorie. De praktijk blijkt een pak minder rooskleurig. Het Rekenhof schetst in een nieuwe studie een vernietigend beeld van deze crisishulp. Op vraag van het Vlaams Parlement onderzocht het Rekenhof alle binnenkomende meldingen tussen halfweg 2015 en halfweg 2016.

In die periode klopten 8.825 minderjarigen aan voor crisishulp. 4.377 van die meldingen waren ontvankelijk, maar desondanks bleven 1.247 van die hulpvragen onbeantwoord. Dat is liefst 28,5 procent.

Daarbij duiken wel grote regionale verschillen op. In de meeste provincies schommelt het aandeel onbeantwoorde hulpvragen tussen de 20 en 25 procent, maar in Vlaams-Brabant loopt het op tot bijna de helft (49,6 procent).

“Omdat hier een historische achterstand bestaat qua instellingen”, zegt Ingelise Gerritsen van het Vlaams-Brabantse crisismeldpunt. “Een van de gevolgen is dat mensen het gewone circuit proberen te omzeilen, en een plaats proberen te bemachtigen via de crisishulp.”

Kritiek groeit

Het Agentschap Jongerenwelzijn laat ook nog weten dat er in sommige gevallen wel creatieve oplossingen gevonden worden, waardoor het echte cijfer in werkelijkheid iets ­lager ligt.

Maar dan nog is het rapport een nieuwe blamage voor de minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V). Hij staat al langer onder druk voor het plaatsgebrek in de jeugdhulp, enkele weken geleden nog met Everberg. Een rapport van een instelling zoals het Rekenhof doet daar nu dus nog een schepje bovenop.

In een reactie liet minister Vandeurzen weten dat hij intussen 25 miljoen heeft geïnvesteerd, en dat hiermee extra personeel zal komen. Maar daar nemen de oppositiepartijen SP.A en Groen geen genoegen mee. Zij pleitten gisteren meteen voor ­extra investeringen in de jeugdzorg.

Opvallend is dat ook ­coalitiepartner N-VA de inspanning van minister Vandeurzen bestempelt als onvoldoende. “Het is goed natuurlijk dat die 25 miljoen euro er is gekomen”, zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys. “Maar dat geld is vooral bedoeld voor de eerstelijnshulp. We zitten nu met een acute crisis in de crisishulp, en dus moeten er snel extra crisisplaatsen komen.”