“Wekenlang opgejaagd door Indiase politie”: Vlaming beschuldigd van dood 23 wandelaars voorlopig vrij

Een maand lang leefde de naar India uitgeweken Vlaming Peter Van Geit (46) ondergedoken, omdat hij gezocht werd in verband met de dood van 23 wandelaars bij een bosbrand. Nu kan hij eindelijk weer buiten komen zonder angst voor de politie – ook al hangt hem nog steeds een jarenlange celstraf boven het hoofd. “Gelukkig heb ik goeie advocaten.”

Voor het eerst in 31 dagen is Peter Van Geit terug in Madras, de hoofdstad van de Indiase deelstaat Tamil Nadu. De uitgeweken Lokeraar woont daar al meer dan twintig jaar. Hij stichtte er de Chennai Trekking ...