REACTIES. Vanaken verklaart waarom Club plots wel kan scoren, Mazzu neemt verantwoordelijkheid op zich

Niets dan opgewekte gezichten bij Club Brugge natuurlijk na afloop van de klinkende thuiszege (6-0) tegen Charleroi. “Ik heb genoten vandaag, maar dat had niets te maken met de andere rol die ik had omdat Refaelov niet op het veld stond”, vertelde Ruud Vormer achteraf.

“Als je zo dominant speelt als ons vandaag, dwing je het geluk af”, gaf Hans Vanaken als verklaring waarom Club Brugge in zijn vierde match van Play-off 1 plots wel de weg naar het doel vond. “Dit is de prestatie die we willen zien van Club Brugge en die we zondag opnieuw willen brengen tegen Standard. Als we tegen Standard met dezelfde focus spelen, zou het wel eens genieten kunnen worden.”

Trainer Ivan Leko relativeerde de monsterzege tegen Charleroi. “We zijn niet zo fantastisch als het resultaat doet uitschijnen, maar we waren ook niet zo slecht als men misschien dacht na onze vorige wedstrijden”, analyseerde de Kroatische coach. “We hebben al twee goede matchen gespeeld in play-off 1, maar vandaag was de efficiëntie op topniveau. We scoorden snel en dat gaf meteen vertrouwen. Ik heb beslist om terug naar de basis te gaan, naar de ploeg waarmee we zoals in het begin van het seizoen goed hebben gespeeld en nu zo’n voorsprong hebben. De twee nederlagen waren het niet makkelijk om te accepteren. Die zorgden voor nervositeit en stress, maar we zijn rustig gebleven en vandaag was belangrijk voor vertrouwen”

“Of we ook zo tegen Standard zullen spelen? Hopelijk kan het ook, details bepalen resultaat, vorm, geluk, efficiënte ook, maar we zullen vooral met lef en passie moeten spelen waarmee we vandaag ook speelden. De technische fouten die we maakten werden goedgemaakt door ploegmaten. Vanavond waren we opnieuw een team. De ploeg die we de laatste acht maanden ook waren”

Charleroi-trainer Felice Mazzu nam ondanks de 6-0-nederlaag zijn spelers in bescherming. “Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor deze nederlaag. We kregen een vroeg doelpunt tegen waardoor we veel moeilijkheden hadden. Na 1-0 zag je twijfel in de ploeg sluipen. Ik neem de nederlaag volledig voor mijn rekening en zal mijn spelers blijven steunen. Na de 1-0 kregen we een goeie kans, maar de assist en de controle waren niet goed, in tweede helft konden we ook scoren en zo toch wat milderen, maar de bal ging er niet in. Dit is maar een match, maar er zijn er nog. Het zat niet mee vanavond. Elke aanval van Club was bijna een doelpunt. We vallen niet vaak door de mand, maar er zijn altijd uitschuivers. We hadden ook pech, en de minste bal dat we verloren was het doelpunt. Ik wil deze match zo snel mogelijk uitwissen. We hebben nog zes matchen, het is belangrijk om terug sereniteit te vinden voor match van zondag”