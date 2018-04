Het raadsel TEO: minder gespeeld en toch vaker last van krampen

Sinds Marc Coucke de baas is bij Anderlecht, maakte Lukasz Teodorczyk 8 goals in 7 wedstrijden, maar op Standard speelde de Pool een echte non-match. Een gefrustreerde Teo trapte een bal zomaar weg, zocht een gele kaart en bij de 2-1 van Carcela stopte hij eigenlijk gewoon met voetballen, tot verbijstering van zijn ploegmaats.

De spits kampt al twee matchen op rij met vroegtijdige krampen en ook coach Hein Vanhaezebrouck legde het zo uit. “Teo verteert de opeenvolging van matchen minder goed. Hij heeft ook al alles gespeeld.”

Maar is dat wel zo? Vorig seizoen op 20 april zat Teodorczyk in totaal al aan 45 matchen of 3.350 speelminuten, vooral door meer Europese matchen. Dit jaar zit hij aan 35 wedstrijden of 2.516 speelminuten. Tien duels minder dus. Misschien scheelt er toch iets aan zijn basisconditie of speelt er nog iets anders?