Is dit toeval? Van Holsbeeck duikt op bij Eupen-Antwerp

Twee weken na zijn ontslag bij Anderlecht dook Herman Van Holsbeeck (63) weer op in de voetbalwereld. De gewezen manager van RSCA woonde woensdagavond samen met makelaar Mogi Bayat Eupen-Antwerp (0-1) bij. Hij zat daar ook samen met het Antwerp-bestuur aan tafel, maar dat was eerder toeval.

Voor het eerst in vijftien jaar ging Herman Van Holsbeeck niet naar Standard-Anderlecht kijken en volgde hij de match niet eens op tv. Aan de Kerhweg in Eupen keek hij samen met zijn vriend Mogi Bayat zo discreet mogelijk naar een match in Play-off 2. Achteraf plaatsten de mensen van Eupen het duo wel samen met het bestuur van Antwerp aan één tafel. Voor The Great Old waren Luciano D’Onofrio en Sven Jaecques van de partij en al deze heren hebben nu eenmaal een goeie relatie met elkaar. Het is geen geheim dat Antwerp Van Holsbeeck zelfs een mooi aanbod deed om een bestuursfunctie op te nemen. Die jobaanbieding geldt nog steeds.

Toch is Van Holsbeeck nog altijd niet geneigd erop in te gaan, net zomin als op het voorstel om voorzitter van de Pro League te worden. Het ziet er meer naar uit dat Van Holsbeeck straks jonge spelers gaat begeleiden en daarbij ook zal gebruikmaken van het netwerk van bevriende makelaars als Mogi Bayat en Christophe Henrotay. Dan kan Eupen-Antwerp ook een interessante partij zijn.

Moeilijk verteerbaar

Toch is die carrière­switch nog niet voor meteen. Van Holsbeeck heeft nog altijd geen akkoord met Marc Coucke over zijn ontslagpremie. Zijn gedwongen vertrek verteert hij bovendien maar moeilijk. Logischerwijs vindt hij het moeilijk om mensen, vroegere collega’s met wie hij jaren werkte op Anderlecht, nu nog steeds bij de Brusselse club te zien. Het zal wellicht nog enkele maanden duren voor zijn nieuwe leven zich helemaal op gang trekt.