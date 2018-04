Schittert de échte nieuwe Boonen voortaan bij … Manchester United?

België heeft een nieuwe Boonen op het allerhoogste niveau en hij zit niet eens op een fiets. De 19-jarige Indy Boonen is een van onze volgende voetbalbriljanten en mocht deze week voor het eerst meetrainen met de A-kern van Manchester United.

Boonen verhuisde in 2015 op 16-jarige leeftijd van Racing Genk naar de jeugd van Manchester United. In Engeland ontbolsterde hij helemaal en bij de beloften liet hij zich opmerken met een sterk seizoen. Dat was ook hoofdcoach José Mourinho niet ontgaan en hij bood de jonge Belgische middenvelder de kans om afgelopen maandag en dinsdag mee te trainen met de A-kern tussen vedetten Lukaku, Pogba en Alexis Sanchez.

De appel valt trouwens niet ver van de boom. Indy is de zoon van Jacky Boonen, in de jaren 80 en 90 zelf profvoetballer bij onder meer Lierse, Lokeren en Beveren. Of er een band is met voormalig wielrenner Tom Boonen, is niet geweten.