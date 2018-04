Mechelse pleegmama van Hassane Bandé neemt afscheid van haar goaltjes- en hartendief

De grote dag is daar. Hassane Bandé neemt afscheid van KV Mechelen en verhuist naar Amsterdam, vanaf volgende week traint hij al met Ajax. De 19-jarige Burkinees stal het voorbije seizoen de harten van heel KV, maar niemand zal hem harder missen dan zijn Belgische pleegmama Gerd. Voor ze hem uitwuift en een traantje wegpinkt, blikt ze terug op een ongelofelijk jaar, waarin ze met haar nieuwe zoon lief en leed deelde. “Toen Ferrera ontslagen werd, kwam hij wenend thuis.”

“Een jaar geleden vroeg Marianne (de social coach van KV, nvdr.) of ik een speler in huis kon nemen. Mijn zus had dat al eens gedaan met Leal, maar omdat ik goed Frans kan en vlak bij het stadion woon ...