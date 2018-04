CLUBNIEUWS. Oostende denkt aan Coosemans, Standard verdient aan doorverkoop Vanheusden

Met alweer een speeldag achter de rug naderen de play-offs hun money time. Wie is er geblesseerd, wie keert terug uit schorsing en wat zijn de laatste transfergeruchten. U leest het allemaal hieronder.

KV Oostende: Coosemans is plan A in doel

KV Oostende heeft een keepersplan. William Dutoit en Mike Vanhamel: de ene moet weg, de andere kan – als hij dat tenminste wil – doublure worden van een nieuwe titularis. Als het van sportief directeur Hugo Broos ­afhangt, wordt die titularis Colin Coosemans. Oostende is zeer ­geïnteresseerd in de 25-jarige doelman van KV Mechelen, die na de degradatie uiteraard openstaat voor een stap hogerop, maar nog altijd op een ­gesprek met zijn werkgever wacht. Bij Malinwa weten ze van de interesse van Oostende, maar wachten ze op een ­toereikend bod. Een vertrek is bespreekbaar, als dat voldoende geld in het laatje brengt. Met Bram Castro (35), die einde contract is bij Heracles, is al een vervanger in beeld. Overigens is Oostende niet de enige gegadigde voor Coosemans, er is ook interesse vanuit het buitenland.

KV Kortrijk: jonge doelman komt over van Lommel

Doelman Jarno De Smet is de eerste zomertransfer. Volgend seizoen zal hij de concurrentie aangaan met Kaminski en Bruzzese. De Smet komt over van Lommel en tekende een contract voor twee seizoenen met een optie op twee extra jaren. De Kerels trainen sinds deze week op Wembley omdat de oefenterreinen omgeploegd werden.

Zulte Waregem: ziekenboeg blijft overvol

Dury kan nog geen beroep doen op Doumbia (hamstring). Björdal (hersenschudding) volgt net als De Mets (kuit) een individueel programma. Marcq (klierkoorts) revalideert nog. Ook Hamalainen (adductor) zal er niet bij zijn. Derijck komt terug uit schorsing en neemt normaal zijn plaats weer in.

AA Gent: revalidatie Horemans op schema

De revalidatie van Siebe Horemans – de negentienjarige liep tijdens de winterstage in Oliva een kruisbandletsel op – verloopt voorspoedig. Zo mocht hij deze week voor het eerst outdoor werken in de praktijk van kine Frank Wezenbeek.

Lokeren: Beltona wordt nieuwe kledingsponsor

Beltona is aangekondigd als de nieuwe kledingsponsor van Lokeren voor de eerste ploeg, de beloften en de jeugd. Beltona is een van de oudste leveranciers van kleding in België en Nederland en was in het verleden (1996-1999) al eens kledingsponsor van de Oost-Vlaamse club.

Standard: dertig procent op doorverkoop Vanheusden

Toen Zinho Vanheusden in 2015 naar Milaan trok, bedongen de Rouches een doorverkooppercentage van dertig procent. Mpoku (dij) trainde gisteren opnieuw individueel en is onzeker voor Club. Vandaag (11u) en morgen (16u) trainen de Rouches telkens een keer, waarna de groep zaterdag zijn tenten opslaat in de buurt van Brugge.

OHL: Casagolda eerste speler die bijtekent

OHL heeft het verlengd verblijf van zijn spits Esteban Casagolda (31) bevestigd. Hij tekent bij voor één seizoen met optie op een jaar extra. Casagolda is de eerste OHL-speler die bijtekent. “Ik heb ook een heel goeie relatie met de fans, het is een mooi compliment dat ze me Casagoal noemen.”

Racing Genk: nog geen beslissing Ndongala

Waalse bronnen menen te weten dat Genk van plan is om de optie op huurspeler Ndongala te lichten bij Standard. Genks TD Dimitri de Condé weerlegt dit. “De beslissing over Ndongala is intern nog niet genomen. We hebben tijd tot 15 mei.” Het bedrag van de optie is naar verluidt 1,35 miljoen euro.