Voormalige New Yorkse burgemeester Giuliani gaat Trump juridisch adviseren

De conservatieve ex-burgemeester van New York Rudy Giuliani heeft zich aangesloten bij het juridische team van president Donald Trump. Naar eigen zeggen doet hij dat om snel een einde te maken aan het FBI-onderzoek. Speciaal aanklager Robert Mueller onderzoekt Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

“Rudy is geweldig”, wordt Trump geciteerd in een mededeling van een advocatenkantoor in Florida. “Hij is al lange tijd mijn vriend en wil deze zaak snel oplossen in het belang van het land.”

In een interview met The Washington Post zegt Giuliani dat hij dit doet “omdat ik hoop dat we een einde kunnen onderhandelen” aan het onderzoek naar Russische inmenging. Hij handelt naar eigen zeggen ook “in het belang van het land en omdat ik groot respect heb voor de president en voor Bob Mueller”.

Rudolph “Rudy” Giuliani was burgemeester van New York van 1994 tot en met 2001. Bij de presidentsverkiezingen in 2008 was hij kandidaat voor de Republikeinse nominatie, maar hij stapte uit de race om zijn uitdager John McCain te steunen, die uiteindelijk verloor tegen de Democraat Barack Obama. In de aanloop naar de verkiezingen in 2016 sprak hij zijn steun uit voor Trump. Na diens verkiezing circuleerde zijn naam voor verschillende posten in de regering, waaronder die van minister van Buitenlandse Zaken, maar uiteindelijk werd hij niet gekozen.