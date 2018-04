Motorrijder verliest controle en sterft na crash tegen tegenliggers

Zeebrugge / Brugge - Bij een zwaar verkeersongeval in Zeebrugge kwam gisteravond een motorfietser om het leven. De man reed langs de Isabellalaan in de richting van Knokke-Heist toen het fout ging.

Hij verloor in een lichte bocht de controle over het stuur en vloog over de trambedding in het midden van de baan. Daardoor belandde hij op het rijvak voor de tegenliggers.

Een aankomende wagen kon de motorfiets niet meer ontwijken. De klap was enorm. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De brandweer werd gevraagd om een tent over het lichaam te zetten.

De twee inzittenden van de wagen verkeerden in shock na het ongeval.