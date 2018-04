Twee agenten door ruit restaurant doodgeschoten in Florida

De twee hulpsheriffs waren rond 15 uur lokale tijd aan het eten in een restaurant in Trenton. “Een verdachte wandelde tot aan de zaak en schoot beide hulpsheriffs door de ruit neer”, zo zegt het kantoor van de sheriff in een mededeling. “Toen andere hulpsheriffs ter plekke kwamen, vonden ze de schutter die buiten het restaurant overleden was.” Voorlopig is nog niets bekend over een mogelijk motief.

De twee slachtoffers zijn geïdentificeerd als Noel Ramirez (30) en Taylor Lindsey (25).

Onder meer president Donald Trump reageerde al verslagen op het nieuws. “Mijn gedachten, gebeden en deelneming voor de families, vrienden en collega’s van de twee hulpsheriffs van Gilchrist County (HELDEN) die hun leven verloren tijdens het uitoefenen van hun ambt”, luidt het op Twitter.

