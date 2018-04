’s Ochtends naar het werk vertrokken, ’s avonds geen huis meer: woning onherstelbaar beschadigd door graafwerken bij buren

Berlaar - Het was slikken voor de familie Goris uit Berlaar toen ze gistermiddag werd opgebeld met de boodschap dat haar huis op instorten stond. Bij graafwerken voor de bouw van een appartement op een aanliggend stuk grond was iets misgegaan. Het koppel, dat twee jonge kinderen heeft, was ’s ochtends gewoon naar het werk vertrokken. ’s Avonds hadden ze geen huis meer: door de instorting is het gezin nu dakloos.

