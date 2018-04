Wanneer de leerkracht even mee in de speleobox wil: brandweer Herentals moet man komen bevrijden

Herentals - Tijdens een schooluitstap naar het Bloso-Centrum in Herentals amuseerden de leerlingen zich in een speleobox, maar hetzelfde kan niet gezegd worden van hun begeleider. De leerkracht moest donderdagmiddag aan den lijve ondervinden dat zo’n claustrofobische houten constructie niet geschikt is voor té grote mensen. De leerkracht kwam vast te zitten en geraakte er niet meer uit. Uiteindelijk moest de brandweer de groepsleider komen bevrijden.

Toen de mannelijke leerkracht zag hoeveel plezier zijn leerlingen hadden, dacht hij ook even mee deel te nemen in de activiteit. Hij kroop in de speleobox, een houten constructie waar kinderen of volwassenen niet groter dan 1,80 meter mogen inkruipen. Het ging goed, totdat hij op het einde van de constructie plots vast kwam te zitten.

Het slachtoffer kon niet meer voor- of achteruit om de box te verlaten. De situatie zag er zo uitzichtloos uit dat de brandweer kwam helpen. Door een zijpaneel weg te halen, kon de betrokkene bevrijd worden voor de hulpdiensten ter plaatse waren. De man werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis, maar stelt het goed.