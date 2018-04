Oudste crimineel geëxecuteerd in VS: hij beweerde tot het laatst dat hij onschuldig was

De Amerikaan Walter Moody heeft in Alabama een dodelijke injectie gekregen. Hiermee is hij de oudste terdoodveroordeelde die in decennia geëxecuteerd werd.

Moody, 83 jaar, zat al meer dan 20 jaar vast voor de moord op een rechter. In 1996 werd hij veroordeeld tot de doodstraf nadat hij in 1989 die rechter een bom had opgestuurd. Dat zou hij gedaan hebben uit wraak voor een eerdere veroordeling. Om onderzoekers op het verkeerde been te zetten, stuurde Moody nadien ook nog een fataal bompakket naar een burgerrechtenadvocaat. Daarmee hoopte hij dat speurders zouden denken dat er haatgroep met racistische motieven verantwoordelijk was voor de bommen.

Twee andere bompakketten konden onschadelijk gemaakt worden nog voor ze ontploften. In 1972 was Moody ook al eens veroordeeld voor het bezit van een pijpbom. Moody beweerde echter altijd dat hij onschuldig was.

De executie werd aanvankelijk uitgesteld nadat de advocaten van Moody beroep hadden aangetekend tegen de uitvoering ervan. Maar afgelopen nacht was het dan toch zover.

Moody is de achtste gevangene die ouder is dan 65 die sinds het begin van 2015 werd geëxecuteerd. Voor Moody was John Nixon de oudste Amerikaanse gedetineerde bij wie de doodstraf werd uitgevoerd. Hij kreeg in 1976 de doodstraf en werd in 2005 op 77-jarige leeftijd geëxecuteerd.