Toevallige voorbijganger sterft nadat verhuizers per ongeluk zetel laten vallen

De straat in kwestie in Antwerpen-Noord/Stockbeeld. Foto: Streetview/Shutterstock

Antwerpen 2060 - Een 69-jarige man die in Antwerpen-Noord op weg was naar de bakker, is onder een vallende zetel terechtgekomen. Het ongeval gebeurde vorige week vrijdag - de dertiende - in de Potgieterstraat, woensdag is Mustafa overleden in het ziekenhuis, schrijft Het Laatste Nieuws. De politie onderzoekt de omstandigheden.

Enkele verhuizers probeerden een tweezitszetel met koorden naar boven te trekken. Net toen Mustafa onder de zetel wandelde liep het fout en viel deze naar beneden. Mustafa lag nog vijf dagen in het ziekenhuis, maar de zware verwondingen waaronder twee gebroken nekwervels zijn hem fataal geworden.

Waarschijnlijk probeerden de twee verhuizers de zetel met een touw tot op de eerste verdieping te trekken, maar verloren ze de controle en stortte de zetel naar beneden.

De politie zal camerabeelden bekijken om te achterhalen wat er fout is gelopen. “Er hangen camera’s in de straat, en we hebben geprobeerd om via de beelden te bekijken wat er precies gebeurd is”, vertelt Wouter Bruyns van de politie aan Radio 2. “Helaas waren de camera’s net op dat moment op een ander punt gericht, maar we hebben wel beelden van voor en na de verhuizing. Op basis daarvan proberen we de omstandigheden te reconstrueren.”