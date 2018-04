Boer doet choquerende ontdekking in zijn wei: dieven stelen koeien en laten enkel ingewanden achter

Een veeboer kreeg een verschrikkelijk beeld te zien, toen hij in de vroege uurtjes naar zijn dieren in de weilanden ging kijken. Het enige wat er nog lag van enkele van zijn dieren waren hun ingewanden en hun koppen. Dat meldt de plaatselijke politie van het Surinaamse Rijsdijk.

“De politie van Rijsdijk is de afgelopen twee weken geconfronteerd met gevallen, waarbij veedieven in de nachtelijke uren naar de weilanden rijden van veeboeren en koeien en stieren stelen”, laten de autoriteiten weten. In de nacht van zondag op maandag was het weer zover: twee mannelijke dieren waren gestolen en ter plaatste geslacht. Opnieuw bleven enkel de ingewanden over.

“De geschatte waarde van één van de stieren is SRD 10.000, ongeveer 1.100 euro”, noteert de politie. En daar hebben de veeboeren dus enorm veel onder te lijden. Omdat er in de buurt van de weilanden weinig bewoning is, lijkt het echter de geschikte plaats voor de dieven om hun slag te slaan. De politie hoopt door hun oproep de bewoners in het bewoonde gedeelte extra alert te maken en bovendien de aandacht te vestigen op deze gruwelijke en onsmakelijke praktijken.