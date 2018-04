Opvallende boodschap in de krant: onafhankelijkheidsbeweging ETA vraagt vergiffenis aan slachtoffers

De Baskische afscheidingsbeweging ETA erkent het leed dat ze tijdens haar onafhankelijkheidsstrijd heeft veroorzaakt en vraagt vergiffenis aan al haar slachtoffers. Dat staat in een mededeling die vrijdag werd gepubliceerd in de Baskische krant Gara.

“We hebben veel leed en onherstelbare schade veroorzaakt. We willen ons respect tonen aan de doden, gewonden en slachtoffers van de acties van de ETA... We betreuren het oprecht”, luidt het onder meer in de tekst. De mededeling komt er nadat Spaanse media al berichtten dat de afscheidingsbeweging tijdens het eerste weekend van mei haar formele ontbinding zou aankondigen.

De ETA streed bijna een halve eeuw lang voor een onafhankelijke Baskische staat in Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk. Bij zowat 4.000 aanslagen kwamen meer dan 800 mensen om. In 2011 zwoer de ETA het geweld af. Sindsdien heeft de organisatie geen aanslagen meer uitgevoerd.