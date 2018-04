Regering wil capaciteit windmolens op zee verdubbelen

Brussel - De federale regering wil tegen 2025 de capaciteit van de windmolens op de Noordzee verdubbelen. Er komt een tweede zone voor de Belgische kust waar na 2020 een aantal nieuwe windmolenparken zullen oprijzen, zo heeft staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) aangekondigd in het VRT-radioprogramma De Ochtend. Met een “slimme” openbare aanbesteding hoopt De Backer de parken te laten bouwen zonder subsidies.

De Backer is klaar met een nieuw Marien Ruimtelijk Plan dat vrijdag wordt goedgekeurd op de ministerraad. Een van de speerpunten is de creatie van bijkomende groene stroomcapaciteit. “We gaan voor een verdubbeling van de capaciteit, en op die manier gaan we waarschijnlijk één kerncentrale, die tegen 2025 allemaal gesloten moeten zijn, kunnen vervangen”, legt de staatssecretaris uit.

Philippe De Backer Foto: Dirk Kerstens

Nu reeds zijn er ongeveer 230 windmolens voor de kust van Zeebrugge en daar moeten er de komende twee jaar nog eens zo’n 200 bijkomen. Na 2020 zou dan gestart worden met de aanleg van nieuwe parken in een zone tegen de Franse grens. Die zullen wat verder van de kust liggen en daardoor minder belastend zijn voor het zicht van de mensen vanop de kust, aldus De Backer. Samen moeten alle windmolenparken op zee tegen 2025 ongeveer de helft van de energieconsumptie van de Belgische gezinnen kunnen dekken.

De Backer wijst erop dat de prijs van windmolens op zee aanzienlijk is gedaald. Met een “slimme” openbare aanbesteding hoopt de staatssecretaris de windmolenparken te laten bouwen tegen de scherpste prijs, zonder enige subsidies.