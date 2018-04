Thibaut Courtois is indrukwekkend record kwijt aan doelman die heel Europa het nakijken geeft

Het is niet meteen een seizoen om over naar huis te schrijven voor Thibaut Courtois en Chelsea. Toch hield onze nationale doelman tot nu toe dertien keer zijn netten schoon in de Premier League, iets waar hij een meester in werd bij Atlético Madrid. Al is hij sinds kort niet meer de strafste doelman in de geschiedenis van de Spaanse topclub.

Die eer is namelijk weggelegd voor Jan Oblak. De Sloveen verving Courtois na diens vertrek richting de Blues en ontwikkelde zich de voorbije jaren tot een doelman van wereldniveau. Oblak speelde vorig weekend zijn 154e wedstrijd voor Atlético, het totale aantal wedstrijden dat Courtois in doel stond bij de Rojiblancos. In die periode won onze landgenoot de Spaanse titel, Copa del Rey, Europa League en twee keer de Zamora Trofee voor beste doelman in La Liga.

Oblak is echter op weg om die laatste trofee voor de derde keer op rij op zijn naam te schrijven, ook al kreeg hij donderdag drie goals binnen tegen het Real Sociedad van Adnan Januzaj. De Sloveen slikte dit seizoen nog maar achttien goals, eentje minder dan Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen. Oblak leidt dan ook de Europese dans met twintig clean sheets, voor Ter Stegen met achttien, David De Gea met zeventien, en Samir Handanovic/Pepe Reina met zestien.

Record Courtois

Oblak is ook op clubniveau outstanding. In de gewonnen wedstrijd tegen Levante (3-0) hield hij voor de 89ste keer zijn netten schoon in alle competities. Courtois noteerde in zijn 154 wedstrijden voor Atlético ‘slechts’ 76 clean sheets. De doelman van de Rode Duivels kreeg in die periode 125 doelpunten binnen, de Sloveen doet met 92 tegendoelpunten (amper 0,57 tegengoals per match) significant beter.

Statistisch gezien is Oblak nu dus de strafste doelman in de geschiedenis van Atlético. De 25-jarige Sloveen heeft echter nog niet de indrukwekkende prijzenkast van Courtois. Met de Rojiblancos won Oblak tot nu toe enkel de Spaanse Supercup. Daarvoor won hij wel onder andere de Portugese titel en beker met Benfica.