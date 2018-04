Het moest op een ongeluk lijken, maar 54-jarige Jan nu toch naar cel voor dood van minnares

Hasselt / Houwaart / Sint-Joris-Winge / Tielt / Tielt-Winge / Meensel-Kiezegem / Sint-Truiden - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag de 54-jarige Jan Rasschaert uit Tielt-Winge tot 20 jaar opsluiting veroordeeld voor doodslag op zijn minnares Mia Verschueren in Sint-Truiden. Na haar dood stichtte hij brand in haar flat aan de Gorsemweg. Verschueren werd op 17 februari 2015 in haar appartement gedood door slagen van een wijnfles op het hoofd. Ze bloedde dood.

Zij wilde dat Jan bij haar zou intrekken, maar ondanks meerdere beloftes was hij dat niet van plan. Jan Rasschaert, die een dubbelleven leidde, wilde zijn gezin niet opgeven.

Volgens het openbare ministerie had Rasschaert alles met voorbedachtheid gepleegd, maar de rechtbank zag het anders. De rechtbank tilde wel zwaar aan het feit dat hij na haar dood brand had gesticht, want de gevolgen voor andere bewoners hadden erger kunnen zijn.