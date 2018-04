Storing bij Telenet: 20.000 klanten tijdlang zonder internet en digitale tv

Door een glasvezelbreuk hadden ongeveer 20.000 klanten van Telenet vrijdagochtend ruim 45 minuten geen internet of digitale televisie. “Het probleem is intussen echter verholpen”, meldt woordvoerster Isabelle Geeraerts.

De eerste meldingen van de problemen kwamen binnen rond half negen. Door een glasvezelbreuk in de regio van Hasselt kwamen 20.000 klanten “45 à 50 minuten” zonder internet en digitale tv te zitten. “Vooral in de regio tussen Hasselt en Geel waren er problemen”, aldus Geeraerts.

Door de glasvezelbreuk was een manuele reset van het netwerk nodig. “Dat is intussen gebeurd, waardoor alles opnieuw goed zou moeten werken. De klant moet normaal niets doen. Mensen die toch nog problemen ondervinden, resetten best hun modem eens. Dat doe je door de modem even uit het stopcontact te trekken en na enkele seconden opnieuw in te steken.”