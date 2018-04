Deze 17-jarige kerel verdient een fortuin aan stervoetballers als Michy Batshuayi en dat dankzij één Instagram-bericht

Wat deed jij op 17-jarige leeftijd? Waarschijnlijk leren voor examens, uitgaan met vrienden en je ouders frustreren. Maar het kan ook anders, zo blijkt. Vraag dat maar aan Sam Morgan, de tiener die zich verrijkt dankzij Michy Batshuayi en andere bekende voetballers.

Twaalf maanden geleden richtte Morgan zijn Instagram-pagina SM Creps op. Het doel daarvan? Het verkopen van (sport)kleding van luxemerken. Niet veel later realiseerde hij zijn eerste verkoop. Arsenal-aanwinst Cohen Bramall was de allereerste voetballer op zijn klantenlijst. Leuk meegenomen voor een fan van de Gunners.

Vandaag beschikt de 17-jarige Brit over een indrukwekkend lijstje met voetballers die hij tot zijn cliënteel mag rekenen. “Er zijn al mannen geweest die tot 22.000 pond (zo’n 25.000 euro) in één keer uitgaven”, vertelt Morgan aan Bleacher Report. Onder andere Michy Batshuayi, Benjamin Mendy en Mesut Özil kloppen aan bij hem op zoek naar speciale kledingstukken zoals bijvoorbeeld truien van Givenchy.

“Ze komen naar mij omdat ik hen stukken kan bezorgen die niet te vinden zijn in winkels”, legt Morgan uit. “Omdat ze zeldzaam, beperkt of uitverkocht zijn. Bij mij shoppen bezorgt hen ook geen kopzorgen. Ze sturen gewoon een bericht naar mij met de zaken die ze willen, ik zoek ze via mijn contacten en laat ze aan hen bezorgen.”

Bericht op Instagram

De merken die het meest gevraagd worden bij Morgan zijn Balenciaga, Fear of God, Amiri en Gucci. Om daarvan kledingstukken te bemachtigen, maakt de Brit gebruik van een Europees netwerk van contacten. Er zijn ook winkels en ketens die bereid zijn om ‘speciale deals’ met hem te maken. Morgan was als kind al gebeten door het ondernemerschap maar zijn grote doorbraak kwam er na een moedig moment in bed.

“Ik lag daar en besloot om een bericht op Instagram te sturen naar Cohen Bramall, die toen net bij Arsenal was komen spelen. Ik zag dat hij mogelijk geïnteresseerd zou zijn in de producten die ik verkocht. Ik ontmoette hem amper vier dagen later, om een paar Yeezys te kopen. De week nadien contacteerde zijn ploegmaat Chris Willock mee om te zien wat ik in de aanbieding had. Niet veel later kocht het hele beloftenteam van Arsenal bij mij. Gek hoe dat zo snel escaleerde.”

Nu koopt het halve eerste team van de Gunners kledingstukken bij Morgan. “Voetballers willen zoals iedereen waar voor hun geld. Ik kan hen een iets betere prijs bezorgen voor bijvoorbeeld sneakers. Ik bedrieg hen nooit. Dat is ook ontzettend belangrijk om een goede reputatie op te bouwen”, aldus de Brit, die nog wel naar school moet. “Het is moeilijk om berichten van Premier League-spelers te negeren als je aan het studeren bent. Soms moet ik mijn telefoon gewoon wegleggen.”

Volgens Morgan zijn de Dior Homme sneakers momenteel erg in trek. Hij kon Chelsea-spelers Tiemoue Bakayoko en Ross Barkley een paar bezorgen voor ze na een uur uitverkocht raakten. “Het is altijd snel en de service is geweldig”, reageert Barkley. “Als ik iets wil, bestel ik het meestal bij Sam.”

Morgan kan nog niet rijden en gebruikt de diensten van Uber om zijn producten af te leveren bij spelers zoals Benjamin Mendy, Michy Batshuayi, Granit Xhaka, Wilfried Zaha, Mesut Özil, Tammy Abraham, Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Erik Lamela en Marcos Alonso. “Het voorbije jaar heeft mijn leven veranderd”, geeft Sam Morgan toe. “I love it!”