STVV zet Jonas De Roeck op straat (maar wel pas na het seizoen)

Jonas De Roeck (38) is volgend seizoen geen trainer meer van STVV. Dat bevestigt de eersteklasseclub vrijdag in een persbericht. Er is nog geen opvolger aangeduid.

“STVV besliste dat Jonas De Roeck volgend seizoen geen hoofdcoach meer zal zijn van de Kanaries. De club heeft vertrouwen in Jonas De Roeck en zijn technische staf om Play Off II professioneel af te werken met het huidige team. De club dankt De Roeck alvast voor het geleverde werk”, luidt het in een korte mededeling.

De Roeck maakte in augustus 2017 de overstap van Berchem Sport, uit de eerste amateurklasse, naar STVV. Daar was een vacature na het ontslag van de Spanjaard Bartolomé Marquez, die na amper twee speeldagen moest opkrassen. Bij de Truienaars vierde de voormalige verdediger zijn debuut als hoofdcoach in de hoogste klasse.

STVV beëindigde de reguliere competitie op de tiende plaats met 37 punten uit 30 wedstrijden. In groep B van play-off 2 haalden de Limburgers 7 punten uit hun eerste vier duels. Daarmee volgen ze op een punt van leider Lokeren. Zaterdag ontvangt STVV op Stayen Eupen.