Celstraf en 600.000 euro boete voor 91-jarig “meesterbrein” van witwasoperatie

Dendermonde / Hamme / Moerzeke / Gent - De 91-jarige B.W. uit Sint-Gillis-bij-Dendermonde die beschuldigd werd van witwassen, fiscale fraude en het niet aangeven van miljoenen op buitenlandse rekeningen, is veroordeeld tot zestien maanden cel (waarvan tien met uitstel). Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank vrijdag beslist. De rechtbank verklaarde ook een bedrag van 2,4 miljoen euro verbeurd. Ook haar zoon werd veroordeeld als medeplichtige.

“Ik weiger een schikking te betalen, want ik heb nooit gefraudeerd of belastingen ontweken”, zo verklaarde B.W. vorig jaar nog voor de rechtbank. Ze moest zich verantwoorden voor het “witwassen” van meer dan 12 miljoen euro zwart geld. “Ik ben niet bang voor het proces”, zei ze toen nog. “Die mensen van de fiscus kennen er niet genoeg van.”

De feiten

Het gerecht en de fiscus achterhaalden in 2014 dat de dame uit Dendermonde 12,3 miljoen euro op een Luxemburgse rekening had staan. Ook een bedrag van 350.000 euro op een Luxemburgse rekening op naam van haar 61-jarige zoon uit Hamme werd in beslag genomen. Zwart geld, volgens het parket, dat ze had verdiend met de tapijtfabriek naast haar woning, maar waar ze nooit belastingen op zou hebben betaald. W. zelf ontkende echter alles en sprak van een “gerechtelijke dwaling”.

Het parket en de bijzondere belastinginspectie waren er echter van overtuigd dat het om niet aangegeven inkomsten gaat. Ze stelden de vrouw een schikking voor, maar dat heeft ze resoluut geweigerd.

Hoewel de fraude zeker 40 jaar oud en al lang verjaard is, werd de vrouw vrijdagochtend toch (bij verstek) veroordeeld door een Gentse rechtbank. Ze kreeg zestien maanden cel (waarvan tien met uitstel) en een boete van 600.000 euro opgelegd. Ook haar zoon J.P.V., die volgens de rechter “moest beseffen waaraan hij meedeed”, werd veroordeeld. Hij kreeg acht maanden cel (waarvan vier met uitstel) en een boete van 240.000 euro opgelegd. In totaal werd ook bijna 2,6 miljoen euro verbeurdverklaard. Daarnaast krijgt de Belgische Staat ook nog “een substantieel bedrag na een akkoord met de fiscus”.

“Meesterbrein”

De vrouw kreeg 16 maanden cel, waarvan 10 maanden met uitstel, en een geldboete van 600.000 euro. Haar zoon werd veroordeeld tot 8 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, en 240.000 euro boete. Volgens de rechter speelde de leeftijd van de beklaagde geen rol in het proces. “Ze was het meesterbrein en had duidelijk alle touwtjes in handen”, zo luidde het. “Ze heeft jarenlang en systematisch fiscale fraude gepleegd en trachtte het geld op allerlei manieren te verbergen, ook via de Panamese constructie. Haar kordaatheid en stoutmoedigheid is laakbaar en stemt de rechtbank niet tot mildheid”, zei rechtbankvoorzitter Christophe Snoeck.

“Vragen bij haar geestestoestand”

Volgens haar advocaat Michel Maus moest de vrouw worden onderzocht door een wetsdokter. “Ik heb hier een brief van haar met instructies, en aan het woord is precies Xavier De Baere, de professionele afscheidsnemer. We moeten misschien vragen stellen bij haar geestestoestand”, pleitte de advocaat bij de behandeling van de zaak.

De openbaar aanklager verzette zich tegen de aanstelling van een medisch deskundige. “Een moeilijk, dominant en gierig karakter hebben is niet hetzelfde als mentale achterstand. Ze is twee keer verhoord en daaruit blijkt duidelijk dat ze bij haar zinnen is. Zij is de baas en zij ging actief op zoek naar offshore-constructies. Ze is in 2003 zelf naar Panama gevlogen om één en ander te regelen.”

De rechtbank wees de vraag naar een onderzoek van de geestestoestand af. “Ze komt naar voren als een pientere dame die zich tot op zeer hoge leeftijd inliet met fiscale spitstechnologie. Ze ondertekende belastingakkoorden die niet uitgevoerd werden en ze richtte onlangs nog een brief aan de Luxemburgse minister van Financiën en vroeg zijn tussenkomst. Uit geen enkel element blijkt dat ze iets van luciditeit of mentale capaciteit zou verloren hebben.”

De vrouw en haar zoon sloten een akkoord met de fiscus en er liepen lange tijd onderhandelingen om ook een minnelijke schikking te treffen in kader van de afkoopwet, maar dat ging uiteindelijk niet door.

7,5 miljoen euro

Het openbaar ministerie wou in eerste instantie het volledige bedrag van 12,3 miljoen euro laten verbeurdverklaren op basis van de witwaswet. Als de rechtbank daar niet mee akkoord zou gaan, vroeg de aanklager ondergeschikt een bedrag van 3,2 miljoen en 126.000 euro, berekend als 36 procent van het fiscaal verjaarde kapitaal. De overheid raamde de schade in de zaak op 7,5 miljoen euro.

Het uiteindelijke bedrag dat de vrouw zal moeten betalen, als ze niet in beroep gaat tegen het vonnis, komt in de buurt daarvan. De overheid krijgt direct en indirect het geld van de verbeurdverklaring, de boetes, de schikking met de fiscus en de regularisering van de ontdoken successierechten, zegt Dirk Martens, de advocaat van de Belgische Staat.

De vrouw en haar zoon gaan vermoedelijk in beroep. Het dossier wordt als een voorbeeldzaak beschouwd, waarbij de overheid jacht kan maken op oud zwart geld dat nooit werd geregulariseerd. De feiten waren niet verjaard, oordeelde de Gentse correctionele rechtbank. “Ze maken één collectief misdrijf uit en die (verjarings, nvdr.)termijn begint te lopen vanaf het laatste feit.”