Einde van een tijdperk: Wenger stopt als coach van Arsenal

Arsène Wenger stopt na dit seizoen bij Arsenal. De Fransman was 22 jaar actief als trainer van de topclub uit de Premier League, die het nieuws zelf bekend maakte op haar website met de woorden: “Merci Arsène”.

“Na rijp beraad en gesprekken met de club heb ik het gevoel dat het juiste moment is gekomen om een stap opzij te zetten aan het einde van het seizoen”, zegt Wenger op de clubwebsite.

“Ik ben dankbaar dat ik de club zoveel memorabele jaren heb mogen dienen. Ik heb de club gemanaged met vastberadenheid en integriteit”, stelt Wenger. “Ik wil de staff, spelers, directeurs en fans bedanken die deze club zo speciaal maken. Ik vraag onze supporters met aandrang om achter de ploeg te staan zodat we met een hoogtepunt kunnen eindigen. Aan iedereen die van Arsenal houdt, vraag ik de clubwaarden te bewaren. Mijn eeuwige liefde en steun.”

Wenger zal tot het einde van het seizoen op de bank zitten bij de Gunners. “We zullen zo snel mogelijk een nieuwe trainer aanstellen, maar voorlopig zullen we daarover geen commentaar meer geven”, klinkt het bij Arsenal. De club staat zesde in de Premier League en is nog actief in de halve finales van de Europa League (tegen Atletico Madrid). Bij een deel van de Arsenalfans ligt hij al geruime tijd onder vuur wegens het uitblijven van een nieuwe titel in de nationale competitie.

De 68-jarige Fransman werd sinds zijn aanstelling in 1996 drie keer kampioen met de club (1998, 2002 en 2004). Hij won ook zeven keer de FA Cup (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015 en 2017) en zes keer de Engelse Supercup (1999, 2000, 2003, 2005, 2016 en 2017). In 2006 verloor Arsenal de finale van de Champions League tegen FC Barcelona.