Mama vertelt over verschrikkelijke moment waarop ze ontdekt dat teddybeer haar kindje deed stikken

Een jonge moeder moest doorstaan wat geen enkele mama ooit wil meemaken. Ze ontdekte tot haar grote ontsteltenis dat haar baby verstikt was in haar slaap door een teddybeer in haar bed. “Mijn klein meisje was weg”, vertelt de Britse Dexy Leigh Walsh (23) uit Dundee verslagen in een interview met Daily Mail.

De kleine Connie Rose lag rustig te slapen in haar bedje, toen ze net 18 maanden oud was en een peutertje begon te worden. Haar mama had de rand tussen het matrasje en de muur volgepropt met knuffels, zodat het meisje tijdens het draaien niet in het gat zou vallen. Eén van de knuffels was een grote teddybeer van 91 centimeter, een cadeautje voor haar.

Een verschrikkelijke schok

“Het was een perfect normale ochtend op een schooldag, toen ik de meisjes ging wakker maken en Dior wou klaarmaken voor school”, vertelde Dexy aan Daily Mail. Maar toen de jonge mama ook eens even naar haar baby ging kijken, zag ze plots dat de gigantische teddybeer omgevallen was, recht op haar kind.

“Ik zag enkel haar beentjes nog onder de teddy uitsteken”, zei de vrouw. Ze haalde haastig de teddybeer van de baby af. “Ze lag op haar rugje in bed, maar ze ademde niet meer.” De mama begon meteen te reanimeren en belde tegelijkertijd de hulpdiensten en haar eigen moeder. De hulpverleners kwamen in allerijl ter plaatse en namen de reanimatie over. Maar alle hulp kwam te laat.

De schok kwam bij Dexy enorm hard aan. Ze voelt zich enorm schuldig. “Had ik maar al die teddyberen uit de rand van haar bed gehaald. Dan was ze misschien wel gevallen, maar dan had ze alleen maar wat pijn gehad, een gebroken arm of zo, maar dan zou ze nog bij mij zijn”, reageert ze verslagen. Honderden familieleden en vrienden lieten op 21 maart roze ballonnen op, om het kindje te herdenken.

(De tekst gaat verder onder de video.)

Haal de gezelligheid weg

Nu wil de jonge mama naar buiten komen met haar verhaal. Ze wil het verdriet uit haar rouw omzetten in iets positiefs: ze wil mensen waarschuwen voor het gevaar van grote teddyberen in het bed bij kindjes. “Ik begrijp dat elke moeder graag een knus en gezellig bed voorziet voor zijn kind. Knuffeltjes, speelgoedjes, een hemelbed zoals bij prinsessen…” En dat is allemaal geweldig. Overdag tenminste, zo vindt de mama. “Haal ’s nachts alles weg. Ze hebben enkel een dekentje nodig. Maak dat er niets in de weg ligt”, is haar advies.

Op die manier hoopt ze dat het tragische verhaal van haar kind, het verdriet bij andere families kan voorkomen. “Want dit wil niemand meemaken”, besluit ze op ‘The Connie Rose Awareness’ Facebookpagina.