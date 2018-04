Werken in een labo: van technoloog tot chauffeur

In mei 2018 verhuist het hoofdkwartier van Medisch Labo Bruyland naar het Kortrijkse Beneluxpark. Ook in Ieper heeft het West-Vlaamse familiebedrijf een vestiging. Het analyseren van stalen en het rapporteren aan artsen gaat continu door; ook op zaterdag wordt er in shiften gewerkt.

Het labo is actief binnen de verschillende domeinen van de klinische biologie, zoals hematologie, stolling, chemie, microbiologie en toxicologie, en heeft ook een erkenning voor gerechtelijke analyses. De stalen worden dagelijks opgehaald bij artsen en dierenartsen. Via een beveiligde resultatenserver kunnen zij hun patiëntenresultaten de klok rond raadplegen.

Deeltijdse jobs

Medisch Labo Bruyland doet een beroep op een 70-tal medewerkers, goed voor een 50-tal fulltime equivalenten. De meerderheid zijn vrouwen, vaak in een deeltijdse job. Karen Bruyland, die samen met haar broer Sven de onderneming leidt, legt uit welke profielen actief zijn in haar labo. “De grootste groep zijn medisch laboratoriumtechnologen die analytisch werk uitvoeren. Daarnaast hebben we ook medische secretaressen in dienst.”

Maar de profielen in zo’n medisch labo zijn vaak diverser dan je zou denken. “De directie en supervisie bestaat uit klinisch biologen, medewerkers die na hun universitaire studies een specialisatieopleiding volgden”, vertelt Bruyland. “Verder doen we een beroep op chauffeurs voor het transport van de stalen. En om het beeld compleet te maken: ook twee IT’ers maken deel uit van ons personeelsbestand.”

Gering verloop

Het personeelsverloop bij Medisch Labo Bruyland is volgens Karen Bruyland gering; enkele medewerkers zijn al ruim dertig jaar in dienst. “Uiteraard hebben wij te maken met zwangerschappen, pensionering of ziekten en moeten we dan op zoek naar vervangers. Maar het is niet zo dat we continu nieuwe medewerkers aanwerven.”

Toch zijn er mogelijkheden, bijvoorbeeld voor stagiairs. Jaarlijks kunnen namelijk twee stagiairs als medisch laboratoriumtechnologen ervaring opdoen in het bedrijf. Als er een opportuniteit is, kan dit uitmonden in een vast contract.

